112 migranti sbarcati nel Salento

Giornata di sbarchi nel Salento, che ha visto nelle ultime ore il sopraggiungere di imbarcazioni per un totale di 112 migranti. L'ultimo barcone è stato intercettato sulle coste di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce, dalla Guardia di Finanza con a bordo 49 persone, tra cui 15 minori provenienti da Sri Lanka, Siria, Bangladesh e Afghanistan. Soccorsi dalla Croce Rossa e dalla Caritas, è stato fornito loro cibo e beni di prima necessità per poi essere condotti al Centro d'accoglienza.