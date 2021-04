Ajax-Roma 1-2: vittoria in rimonta per i giallorossi

(via As Roma fb)

- Vittoria importantissima per la Roma che, nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League batte in rimonta l'Ajax lanciando un messaggio importante agli avversari in vista della gara di ritorno, in programma tra una settimana all'Olimpico. Gli uomini di Fonseca hanno battuto gli olandesi in trasferta al termine di una gara che gli ha creato diverse difficoltà.Un match in salita per la Roma che, ventinove minuti dopo l'inizio del match, perde per infortunio Spinazzola. Al 40' del primo tempo arriva il colpo che avrebbe potuto tagliare i sogni di vittoria dei giallorossi che si ritrovano sotto di un gol. A sbloccare il match sono stati proprio gli olandesi con Klaassen. La ripresa si apre con una grande occasione per l'Ajax che ha la possibilità di trovare la rete del raddoppio con Tadic che si fa parare un calcio di rigore da Pau Lopez.La parata di Lopez dona nuova linfa vitale agli uomini di Fonseca che acciuffano così il pareggio con Pellegrini. L'1-1 infonde ai capitolini il coraggio giusto per insistere e provare a ribaltare totalmente la partita cercando il gol del raddoppio. L'occasione arriva all'87' quando Ibanez calcia al volo un pallone che non lascia scampo al portiere avversario.