Baresi che hanno fatto la storia di Bari: Agnese Palummo

Bare vecchie mi amate! di Agnese Palummo Ji stogghe a Bare vecchie da trent’anne, Drete a la strettue de Santa Lecì E mo la mala nove vonne danne, Ca onne aggestà e nu nge n’ama scì. Ce pene amare tenghe menze o core Ca u Chemmessarie à ditte adachesì! Percè, doppe tant’anne, agghia assì fore? Ji do sò nate e dò vogghie merì. Iè megghie Bare neve, ma ji poveredde, decideme ce cose n’agghia fa? Ce chessa casa me cu vacchengiedde Iè probete na vera rarità! E po’ nu dò tenime Sanda Necole, La Chiesa Madre, u muele, la banghine, E nge sapime u fiate e, ci nge vole, Mbrime sciame a recorre a le vecine. Ma mo, chemmare me, n’ama spartì, Ama vedè tand’alde facce nove E penzanne, ama disce adachesì: «Chedda chemmara me addò se trove?!». Ah, Bare vecchie mi, quante si bedde! Da dò a nu mese t’agghia abbandenà! M’onne tagghiate u core a fedde a fedde! Dimme, ci ma de te s’ava scherdà!...

Agnese Palummo (1879-1959), insegnante elementare e poetessa dialettale, legò il suo nome ad una raccolta di poesie scritta in dialetto barese, nei cui versi sono evidenziati i suoi interessi di madre, di educatrice e, ovviamente di barese verace.Insegnò per oltre 40 anni nelle scuole di Bari vecchia, dove ebbe modo di studiare usi e costumi degli abitanti del centro storico, rilevandone gli aspetti più caratteristici.Il suo metodo di insegnamento ha precorso i tempi con canti, balli e poesie e l’ispettore Dalfino, spesso, si intratteneva nella sua classe per trascorrere qualche ora assistendo piacevolmente alle scenette interpretate dalle alunne con bravura ed entusiasmo che Agnese presentava.Ha avuto molti riconoscimenti per il valore e l’abnegazione profusi nel suo lavoro svolto con passione e amore.Alfredo Giovine (1907-1995), scrive, tra l’altro, nella presentazione del libro della poetessa Palummo “La poesia di una colomba” (Adda ed.): «La Palummo, dotata di fantasia e immaginazione, realizzò un cospicuo tesoretto di poesie dialettali, tutte interessanti e soprattutto caratterizzate da genuino linguaggio nostrano sempre scorrevole ed efficace».A seguire una sua poesia dedicata al centro storico di Bari.