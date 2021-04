Scomparsa Di Bello, Borraccino: "Se ne va una delle maggiori figure politiche della nostra terra"

BARI - "Rossana Di Bello non c’è più! Alla notizia appresa ieri tanti pensieri si sono affollati nella mia mente, tra riflessione, ricordi e dolore. Non ci siamo mai conosciuti e siamo sempre stati sulle opposte sponde politiche ma ciò non mi vieta di riconoscerle il valore politico e la indubbia capacità amministrativa. Ma c’è anche tutto il dispiacere umano per la perdita, a soli 64 anni, di una delle maggiori figure politiche della nostra terra degli ultimi decenni. Maledetto Covid!". Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto. "Sapevo - prosegue - delle sue condizioni precarie di salute ed attraverso qualche amico comune mi informavo periodicamente. È stata Assessore regionale per 5 anni e Sindaco di Taranto per 6. Poche come lei, lo dico per una donna di destra, da uomo di sinistra! Mi inchino alla memoria di una politica di razza, di una donna magnetica dalla grande carica umana. Sono umanamente vicino alla famiglia ed ai suoi amici veri. Riposa in pace, Rossana, almeno ora...", conclude Borraccino.