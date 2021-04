Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 79-78 in casa col Bayern Monaco

(via Olimpia Milano Fb)





Quarto quarto, Lucic 67-56 Bayern. Le Day tiene in partita l’Armani, però 67-65 per la squadra avversaria. Seeley, 73-67. Baldwin, 74-70. Le Day impatta per l’Armani, 74-74. Rodriguez, tripla 77-74 per i lombardi. Le Day, Milano vince questo quarto e 79-78 tutta la partita. Successo meritato per la squadra allenata da Ettore Messina. Migliori marcatori, per l’Armani Le Day 17 punti e Rodriguez 13. Per il Bayern Monaco Seeley 23 punti e Johnson 10. Nella seconda gara l’Armani Milano giocherà stasera alle 20, 45 ancora in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco.

Nella prima gara dei quarti di finale dei play off di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 79-78 in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Reynolds 10-8 per i tedeschi. Shields, 12-10 Armani. Sisko, 15-14 Bayern. Johnson, i tedeschi prevalgono 18-16. Secondo quarto, Seeley 23-16 Bayern. Johnson, 28-18. Punter tiene in gara Milano, ma 32-20 per i tedeschi. Johnson, 40-21 per la squadra avversaria. Seeley, 43-25. I tedeschi si impongono di nuovo 44-27. Terzo quarto, Seeley 45-31 Bayern. Sisko tripla, 50-39. Ancora Seeley, 56-44. Seeley, 60-45. Zipser, 64-49. I tedeschi trionfano 64-53.