Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 80-69 in casa con il Bayern Monaco

- Nella seconda gara dei quarti di finale dei play off di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 80-69 in casa con i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Delaney 14-5 per i lombardi. Datome, 20-5. Shields, 25-10. Milano prevale 26-12. Secondo quarto, Hines 30-14 per i lombardi. Punter preciso con una tripla, 37-16. Le Day, 40-18. Shields, 44-26. Rodriguez, Milano prevale di nuovo 47-29. Terzo quarto, Punter 50-32 Armani. Ancora Punter, 55-37. Shields, 57-49. Rodriguez, 60-50. Ancora Rodriguez, 65-50. Milano trionfa 65-53.