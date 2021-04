Manette per Gip e avvocato penalista

- I carabinieri di Bari hanno arrestato un Gip del Tribunale di Bari e un legale del capoluogo. L'operazione, coordinata dalla Procura antimafia di Lecce, avrebbe messo alla luce un sodalizio corruttivo dove il gip scarcerava o comunque provvedeva ad emettere provvedimenti favorevoli come la concessione dei domiciliari ed in alcuni casi il riottenimento della libertà per gli assistiti dell'avvocato, che solitamente erano legati a famiglie mafiose del Barese, Foggiano e del Gargano, dietro 'compenso'.I carabinieri sono intervenuti col mandato di perquisizione quando il Gip nel suo ufficio di Bari, ripreso dalle microcamere, ha estratto la busta contenente 6 mila euro presi dallo studio del complice per riporli nella tasca dei pantaloni sequestrando così il denaro illecito.