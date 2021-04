Calcio, la Serie C terminerà il 25 aprile

FRANCESCO LOIACONO - La Serie C termina il 2 Maggio invece del 25 Aprile. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega Pro per permettere i recuperi di alcune gare non giocate per il Covid. Le partite del turno infrasettimanale di mercoledì 14 Aprile sono state posticipate a domenica 18 Aprile. Definite le nuove date delle partite del Bari del Foggia e del Monopoli per le ultime tre giornate del girone di ritorno, la diciassettesima la diciottesima e la diciannovesima.

Bari-Palermo ore 15 del 18 Aprile. Turris-Bari del 25 Aprile alle 17,30 e Bari-Bisceglie del 2 Maggio alle 20,30. Foggia-Paganese ore 15 del 18 Aprile. Juve Stabia-Foggia del 25 Aprile alle 17, 30 e Foggia-Catania del 2 Maggio alle 20,30. Potenza-Monopoli ore 17,30 del 18 Aprile. Monopoli-Ternana del 25 Aprile alle 17,30 e Catanzaro-Monopoli del 2 Maggio alle 20,30.

Decise le date dei recuperi delle partite del Foggia e del Monopoli rinviate per il Covid. Palermo-Foggia ore 15 di mercoledì 14 Aprile e Foggia-Monopoli mercoledì 21 Aprile alle 15. Monopoli-Palermo ore 15 di mercoledì 7 Aprile e Monopoli-Casertana giovedì 15 Aprile alle 15.