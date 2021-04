Basket: la Virtus Bologna vince 108-77 a Sassari

(via Virtus Bologna Fb)

Nella venticinquesima giornata di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 108-77 a Sassari. Primo quarto, Weems 7-6 per gli emiliani. Kruslin, 13-7 per i sardi. Katic, 15-11. Bendzius, 17-13. Kruslin, Sassari prevale 22-13. Secondo quarto, Happ 24-17 per i sardi. Hunter impatta per gli emiliani, 24-24. Bilan, 29-27 Sassari. Pajola, 31-29 Virtus. Belinelli, 33-32. Abass, 35-34. Gentile, 37-36 per i sardi. Abass, 41-37 Virtus. Tripla di Pajola, 44-41. Teodosic, Bologna si impone 49-43. Terzo quarto, Belinelli 51-45 Virtus. Ricci, 55-45. Ancora Ricci, 59-45.

Weems, 64-50. Belinelli, 68-52. Gamble, 74-52. Di nuovo Gamble, 77-55. Adams, Bologna trionfa 81-55. Quarto quarto, Teodosic 85-57 Virtus. Alibegovic, 90- 62. Ancora Alibegovic, 96-65. Abass, 100-70. Tripla di Abass, 105-73. Deri, la Virtus Bologna vince questo quarto e 108-77 tutta la partita. Successo importante per gli emiliani. Sono secondi in classifica con 34 punti insieme all’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Belinelli 16 punti e Pajola 13. Nel Sassari Bilan 18 punti e Bendzius 14. Nella ventiseiesima giornata la Virtus Bologna giocherà domenica 11 Aprile alle 20, 30 in casa contro Trieste.