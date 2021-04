Serie B: il Pescara e l'Empoli pareggiano. Sky acquista i diritti tv per tre anni

Nel primo dei due recuperi di Serie B il Pescara in rimonta pareggia 1-1 in casa con l’Entella. Sulla panchina dei liguri debutta il nuovo allenatore Gennaro Volpe che subentra all’esonerato Vincenzo Vivarini. Nel primo tempo al 29’ l’ Entella passa in vantaggio con Schenetti, tiro da fuori area.

Nel secondo tempo al 91’ gli abruzzesi pareggiano con Rigoni, tiro di destro. Il Pescara resta penultimo con 29 punti. I liguri si confermano ultimi a 23 punti. Nel secondo recupero l’Empoli pareggia 2-2 in Toscana col Chievo Verona e consolida la vetta con 67 punti. Nel primo tempo al 13’ la squadra di Alessio Dionisi passa in vantaggio con Mancuso, tiro rasoterra.

Nel secondo tempo al 7’ pareggia De Luca, tiro al volo. Al 16’ l’ Empoli ritorna in vantaggio con Mancuso, pallonetto di destro. Al 37’ i veneti pareggiano con Margiotta, tiro di sinistro su cross di Mogos. Il Chievo rimane ottavo a 49 punti in zona play off. Sky acquista i diritti televisivi della Serie B per i prossimi tre anni, dal 2021 al 2024 comprese le gare dei play off e dei play out. Il contratto andrà in vigore da Agosto 2021. Fino al 30 Giugno 2021 i diritti TV della Serie B restano a Dazn.