Caracciolo: “1 milione di vaccinazioni in Puglia, questa la risposta di Emiliano e Lopalco alle critiche ingenerose”

BARI - “Oltre un milione di somministrazioni di vaccino anti-covid, il 91% di quelle ricevute. La Puglia è la terza Regione italiana come velocità di somministrazione del siero, un risultato raggiunto grazie al grande lavoro e alla serietà del presidente Michele Emiliano, dell’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, di tutto il dipartimento Salute guidato da Vito Montanaro e della Protezione civile guidata dal dottor Mario Lelario”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.“Il risultato raggiunto - afferma Caracciolo - è la miglior risposta alle aspre e strumentali critiche che l’opposizione ha rivolto nei giorni scorsi a chi come il presidente Emiliano e l’assessore Lopalco si sta adoperando per garantire ai pugliesi una organizzazione capillare e seria per una campagna vaccinale rapida ed efficiente facendo i conti anche con una spesso scarsa fornitura di dosi. A tal proposito ci auguriamo che nell’incontro di giovedì tra i vertici della Regione e Figliuolo si possa mettere la Puglia in condizione di portare avanti la campagna vaccinale senza interruzioni per mancanza di dosi”.“Le critiche - conclude Caracciolo - sono state trasformate in risultati positivi per tutta la comunità pugliese. Le opposizioni continuino pure a screditare, a parlare sono e saranno sempre i fatti”./comunicato