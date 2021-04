Serie A, calcio femminile: la Pink Bari sconfitta a Bitetto dall'Inter

Nella diciottesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 2-1 a Bitetto contro l’ Inter. Nel primo tempo al 44’ le pugliesi passano in vantaggio con Debora Novellino, tiro di destro da fuori area. Nel secondo tempo al 4’ la danese Caroline Sophie Moller delle nerazzurre di sinistro colpisce la traversa. Al 14’ pareggia Flaminia Simonetti, tiro rasoterra. Al 26’ l’Inter realizza il gol decisivo con Caroline Sophie Moller, tiro al volo su passaggio della colombiana Yoreli Rincon.

La Pink Bari è ultima in classifica da sola con 3 punti. La Juventus vince 3-0 fuori casa col Sassuolo ed è prima a 54 punti. Il Milan supera 4-0 in casa il Napoli ed è secondo con 48 punti. Il Verona prevale 2-0 a San Marino. La Roma si impone 2-1 in trasferta con la Fiorentina. L’ Empoli travolge 6-2 in Toscana nel derby la Florentia San Gimignano. Nella diciannovesima giornata dopo la sosta del 24 e 25 Aprile per la Coppa Italia, la Pink Bari giocherà domenica 2 Maggio alle 12,30 fuori casa contro la Fiorentina.