Conte: "Sono qui per rifondare il M5s, senza snaturarlo"

ROMA - L'ex premier è tornato in campo in una nuova veste. Durante l'assemblea dei grillini ha parlato delle sue idee per proiettare il partito nel futuro, anche grazie ad una nuovo statuto, con un punto fermo: la democrazia diretta."Rifondare -non vuol dire rinnegare ma deve essere un'opera che valorizzi l'esperienza fatta che proietti il M5S in una forza capace di presentare un nuovo modello di sviluppo. Un modello di sviluppo che realizzi condizioni effettive di benessere equo e sostenibile, che coniughi la transizione energetica in atto per ridurre le tante diseguaglianze"."In queste settimane ho elaborato delle proposte su cui ci confronteremo. Dopo la pausa pasquale programmeremo una serie di incontri per raccogliere i vostri suggerimenti, prima di condividere il progetto finale",