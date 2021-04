FASANO (BR) - Drammatico incidente questa mattina sulla Ss16, all'altezza di Fasano. Secondo le prime informazioni un'auto con a bordo due anziani, che procedeva contromano, è stata coinvolta in un impatto. Le due persone anziane sono decedute. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118.I due coniugi procedevano a bordo della loro auto, una Hyundai. Hanno imboccatto contromano - stando alle testimonianze di altri automobilisti - la statale. Un giovane, a bordo di una Mini, è stato travolto. Non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Bloccato il traffico in direzione nord.