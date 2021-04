MILANO - La Lombardia passerà in zona arancione da lunedì 12 aprile.Con il passaggio in arancione, riapriranno tutti i negozi e i ragazzi degli ultimi due anni delle medie e delle superiori potranno tornare a scuola (seppure questi ultimi al 50%). Confermato invece solo asporto e delivery per bar e ristoranti. Si attende l'ok definitivo dal Ministro della Salute, Roberto Speranza.