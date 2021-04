ROMA - "Il personale della scuola ha ricevuto la prima dose per oltre il 70%, manca un quarto e, trattandosi di una categoria professionalmente esposta, bisogna fare in modo di eliminare questo rischio. Non è un privilegio per la categoria, lo stesso principio vale per il personale sanitario. Ci faremo sentire", ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.