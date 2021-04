Autismo, 'la condizione di uno sguardo diverso'

BARI - In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Consapevolezza sull'Autismo, abbiamo scelto di discuterne ponendoci da un'altra angolazione. Cosa deve fare la società, che ruolo ha il volontariato?Questo il tema scelto per la quinta puntata di Volontari Sintonizzati, in onda sulla pagina del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola venerdì 9 aprile a partire dalle ore 18:00Lo spettro dell'autismo come lo spettro dei colori, ha tantissime sfumature nel mezzo.Ospiti della puntata, condotta dalla giornalista Chiara Curci, saranno Walter Albrizio presidente dell'associazione Strada Facendo Aps e Mariangela Acquaviva, psicologa e psicoterapeuta BCBA, associazione Dalla Luna - Professionisti dell'ABA per l'autismo. Il nostro inviato Guerino Amoruso intervisterà Stefania D'Elia, presidente dell'associazione Vinci con noi Asd Sport e Disabilit. In più, questa settimana, il contributo video di Vittoria Morisco, presidente Asfa Puglia, associazione a supporto Famiglie con AutismoSintonizzatevi quindi sulla pagina del CSVSN venerdì 9 aprile a partire dalle 18:00.