Europa League, la Roma sfiderà in trasferta il Manchester United nell'andata della semifinale

(Via As Roma Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Stasera alle 21 la Roma sfiderà in trasferta gli inglesi del Manchester United nell’andata della semifinale di Europa League. Nei quarti di finale i giallorossi hanno eliminato gli olandesi dell’Ajax vincendo 2-1 ad Amsterdam nell’andata e pareggiando 1-1 nel ritorno all’Olimpico. Gli inglesi hanno superato gli spagnoli del Granada con due successi per 2-0 nell’andata fuori casa e nel ritorno in casa.

Nella Roma il tecnico Paulo Fonseca dovrà rinunciare a Mancini squalificato. Esterni Diawara e Spinazzola. Regista Mikhitaryan. In attacco Dzeko e Pellegrini. Nel Manchester United l’allenatore Gunnar Solskjaer non avrà a disposizione Martial infortunato. Sulle fasce Fred e Greenwood. Trequartista Fernandes. In avanti Rashford e Cavani.