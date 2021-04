Europa League: Man Utd-Roma 6-2

(via As Roma Fb)





Nel secondo tempo, la squadra di Fonseca soffre in difesa e Cavani ribalta il risultato con una doppietta. E' quindi un rigore trasformato da Bruno Fernandes a portare il risultato sul 4-2. Ad infliggere una punizione ancora più pesante ai giallorossi, le reti di Pogba e Greenwood.

ROMA - Pesante sconfitta della Roma a Manchester, dove lo United sconfigge i giallorossi per 6-2 nella gara di andata delle semifinali di Europa League. All'Old Trafford, i capitolini perdono incredibilmente tre giocatori per infortunio nei primi 45' - mai successo nella storia della coppa, escono Veretout, Pau Lopez e Spinazzola - ma chiudono in vantaggio 2-1 per il rigore di Pellegrini e la rete di Dzeko che ribaltano la rete in apertura di Bruno Fenrandes.