Giornata della donazione, primo trimestre 2021 da record in Puglia: 13 donatori e 22 trapianti

BARI - Tredici donazioni per trentasette organi prelevati, ventidue trapianti effettuati e riduzione delle opposizioni dal 41% al 33%. Primo trimestre da record in Puglia per donazioni e trapianti. Da gennaio a marzo del 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono stati effettuati tre trapianti di cuore, sette di fegato e 12 di rene (di cui due doppi e due da vivente). Dei 22 trapianti effettuati 21 sono stati realizzati dalle equipe specialistiche del Policlinico di Bari.“Un ottimo risultato che arriva in un momento in cui la pandemia in tutta Italia sta rendendo molto più complicato il lavoro delle terapie intensive e dei centri trapianto, riducendo i prelievi di organi e anche i trapianti – commenta il coordinatore del centro regionale Trapianti, prof. Loreto Gesualdo in occasione della 24esima Giornata della donazione - eppure al Policlinico di Bari gli specialisti sono riusciti a garantire l’attività trapiantologica. A questo si aggiunge un altro importante risultato: per lavorare in condizioni di maggiore sicurezza abbiamo vaccinato in questi giorni non solo i soggetti trapiantati e quelli in attesa di trapianto, ma anche i donatori per i trapianti da vivente”.Gli organi donati sono stati 37: 16 reni, 13 fegati, 4 cuori, 2 polmoni e 2 pancreas, alcuni organi sono stati trapiantati anche fuori regione. A donare gli organi vitali per la prima volta al Policlinico di Bari sono stati anche due pazienti affetti da Covid che purtroppo non ce l’hanno fatta ma che le cui famiglie hanno scelto di donare il fegato regalando nuova vita a pazienti in urgenza Covid positivi o pazienti presenti in lista d’attesa per il trapianto e che sono guariti dal Covid sviluppando gli anticorpi.“In occasione della Giornata della donazione vogliamo lanciare un messaggio di sensibilizzazione, la donazione è una scelta spontanea, consapevole, gratuita che può salvare la vita fino a sette persone bisognose di un trapianto e restituire a molte altre una migliore qualità di vita con la donazione dei tessuti”.Nel corso del 2020 sono stati 94 gli organi donati in Puglia e 84 i trapianti effettuati di cui ben 21 di reni da vivente.