Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: domani la fontana di piazza Moro illuminata di blu

BARI - Domani, venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, la fontana di piazza Moro sarà illuminata di blu.L’appuntamento annuale, celebrato a livello internazionale, intende far luce su questa forma di disabilità che in Italia colpisce un bambino su 77. Pertanto diventa fondamentale promuovere iniziative che stimolino la ricerca e il miglioramento dei servizi e, al contempo, contrastino la discriminazione e l’isolamento di cui sono vittime le persone autistiche e i loro familiari, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria in cui le categorie vulnerabili, come le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico, rischiano di subire conseguenze ancora più pesanti rispetto al resto della popolazione.