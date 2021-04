Guns N’ Roses tornano in Italia il 10 luglio 2022

(Credits foto: Official Fb Guns N' Roses)









MILANO - I Guns N’ Roses hanno annunciato nuove date europee del loro tour che li porterà per un unico concerto in Italia: il 10 luglio 2022 si esibiranno per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano. La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan tornerà nel nostro Paese dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks dell'estate 2018.

La band ha commentato: "Hey Gunners, sfortunatamente dobbiamo chiedervi ancora una volta di avere pazienza. Il nostro tour Europeo è riprogrammato nel 2022, ma con l’aggiunta di nuove date e di Gary Clark Jr. come special guest. Il tour partirà da Lisbona, in Portogallo, il 4 giugno 2022, con nuove date in Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi e Italia. Continuiamo ad esservi grati per la vostra comprensione e sostegno in questi tempi senza precedenti. La luce è alla fine del tunnel e non vediamo l'ora di tornare sul palco entro la fine di quest'anno negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e il prossimo anno in Europa ed oltre!".