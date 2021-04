ROMA — Secondo, capo della Prevenzione ministero Salute e membro del Cts Rezza, “abbiamo ancora oltre 300 morti e 15 mila casi al giorno, stiamo facendo delle riaperture in un momento in cui la curva sta flettendo leggermente. Il rischio c’è. ”. Ma poi ricorda che c’è “un sistema di allerta precoce, per intervenire subito”.