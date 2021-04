PECHINO - Pechino ammette per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19: “Non hanno un tasso di protezione molto alto”, ha dichiarato Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina. Le autorità cinesi stanno valutando di mixare i diversi vaccini per potenziarli e ha esortato a prendere in considerazione i vantaggi dei sieri occidentali a mRNA, che la Cina non produce.