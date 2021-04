L’Associazione Crocerossine d’Italia per la cultura della donazione di organi

- La cultura della donazione degli organi rappresenta un importante pilastro nella formazione dell’uomo, meritevole, pertanto, di un’ampia e globale diffusione. A tal uopo, il Ministero della Salute, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e di Associazioni nazionali di volontariato nonchè di pazienti, tra cui AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), ha istituito la “Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti”, che nell’anno 2021, il giorno 11 aprile, ha celebrato la ventiquattresima edizione.In occasione di tale ricorrenza, l’“Associazione Crocerossine d’Italia” onlus, con la presidente nazionale Mila Brachetti Peretti e la vicepresidente nazionale (nonché psicologa psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica) Santa Fizzarotti Selvaggi, e, in particolare, la sezione di Bari, con la responsabile Grazia Andidero, ha organizzato, su propria idea e progetto, l’evento “Alle radici della cultura della donazione di organi: ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’”. La pubblicazione dell’evento (audio-video online) è a cura del videomaker Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione Culturale “Incontri”, ed è prevista sabato 24 aprile, alle ore 17, sui Canali Facebook dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus e dell’Associazione Culturale “Incontri”.L’evento, il cui coordinamento registico è a cura di Angela Campanella (Ass. “Incontri”), viene introdotto dai saluti di Grazia Andidero, Giancarlo Liuzzi, Ines Pierucci, Assessore alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari, e dall’intervento “Le ragioni dell’incontro” di Santa Fizzarotti Selvaggi. Seguono le relazioni di: Padre Mariano Bubbico, Frate cappuccino; Loreto Gesualdo, Presidente Scuola di Medicina, Università di Bari; Domenica Girasoli, Psicologa Psicoterapeuta; Vincenzo Malcangi, Dirigente medico Anestesia e Rianimazione II, Università e Policlinico di Bari; Vito Domenico Ricapito, Direttore Urologia, Ospedale San Giacomo di Monopoli; Vito Scarola, Vice Presidente nazionale Associazione AIDO; Francesco Paolo Selvaggi, Professore Emerito di Urologia dell’Università di Bari. Letture poetiche di Gianni Lenti costituiscono un contrappunto alle relazioni.L’evento prevede, altresì, un intermezzo musicale, il cui coordinamento musicologico è effettuato da Adriana De Serio, professore nel Conservatorio di Musica di Bari, pianista e musicoterapeuta. Protagoniste dell’intermezzo musicale sono le musiche Smile, My Way, La vita è bella, eseguite con strumenti a percussione da Michele Minunno e dai piccoli Dante Maria e Aurelio Sinisi e al pianoforte da Adriana De Serio, che ne ha curato gli arrangiamenti.L’evento ha ottenuto i patrocini del Movimento Internazionale “Oikart” (Presidente, prof. Donato Forenza), di AIDO, della Comunità Greca di Bari (Presidente, dott. Giovanni Giantakis Grittani), dell’Associazione Culturale “Incontri”. L’“Associazione Crocerossine d’Italia” onlus conferma, anche con questo evento, il proprio meritorio costante orientamento verso l’ambito sociale, supportandone con generosità le istanze e il crogiuolo di valori spirituali, sollecitandone la necessità della consapevolezza e della pratica esperienziale nelle giovani generazioni e in tutto il tessuto umano, coltivando l’armonia relazionale come peculiare modello esistenziale.