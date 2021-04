Puglia, al via vaccinazione senza prenotazione

Le hub dovranno garantire la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Su questa decisione sono critici i sindaci. Il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto, ha dichiarato: "C'è molta disorganizzazione e questa disorganizzazione non può ricadere sui sindaci".

- Nelle prossime ore prenderà il via in Puglia la campagna vaccinale per gli over 60 senza prenotazione, dando però priorità a chi aveva aderito alla campagna vaccinale. E' quanto indicato nella circolare firmata dall'Assessore alla Sanitàe dal direttore del dipartimento Salute: "l'accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ai 60 anni che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità e/o di disabilità grave è consentito senza alcuna preventiva conferma di adesione o prenotazione".