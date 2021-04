Rubik saluta i giovani parlando di sport

BARI - Si parlerà di sport e attività ludiche nel prossimo appuntamento con Rubik. Il tema sarà: “Un anno senza sport: come ritrovare benessere psicologico e gestire lo stress da pandemia con il movimento e l’esercizio fisico.”Domenica 25 aprile, a partire dalle 19:00, in diretta live sulla pagina Instagram di @restart.promozionesalute (https://lnkd.in/d2yq3Vy), si conclude il ciclo di incontri con psicologi professionisti promosso dall’Associazione di promozione della salute ReStart in collaborazione con l’associazione Dario Favia – Lasciateci le Ali e Tersan Puglia, pensato per supportare i giovani in questo tempo condizionato dalla pandemia.Rubik è un progetto partito lo scorso 21 marzo, che ha offerto ascolto e sostegno soprattutto agli adolescenti, che a causa del Covid stanno rinunciando a pezzi importanti delle loro vite: relazioni sociali, scuola, attività ludiche e sportive. Rubik è un personaggio che deve il suo nome al celebre cubo dalle facce colorate componibili e che ha avuto il compito di guidare per mano i ragazzi in questo percorso.Salute mentale e stili di vita, isolamento sociale, disturbi alimentari, uso e abuso dei social, ansia e attacchi di panico, stress sono state le tematiche affrontate nei primi 5 incontri, accolte con interesse e partecipazione dai ragazzi, anche grazie alla modalità accattivante della diretta sul canale social Instagram.Durante i cinque appuntamenti consecutivi, condotti tutti in diretta live social sulla pagina Instagram di @restart.promozionesalute, sono state raccolte le domande e le considerazioni dei ragazzi aprendo con loro un canale di ascolto e informazione, oltre che di sostegno qualificato. Il tutto con il supporto guidato degli psicologi di ReStart e di alcuni ospiti speciali che sono intervenuti nel corso delle dirette. Gli incontri si sono rivelati utili, inoltre, non solo per i ragazzi, ma anche per adulti e genitori, aiutandoli a conoscere meglio il mondo dei loro figli.«L’obiettivo di Rubik – ha spiegato Donatella Loiacono, psicoterapeuta dell’età evolutiva e presidente dell’associazione Restart - è stato quello di intercettare i bisogni e interagire coi ragazzi per offrire un sostegno più qualificato dell’amico. Tutti siamo distanti, trovare una sponda e un minimo di aiuto può tornare utile in un periodo di isolamento nel quale è difficile la gestione della relazione con l’altro».Da sempre impegnata a mantenere gli equilibri naturali della terra e dell’uomo, Tersan Puglia ha voluto sostenere questo progetto nella consapevolezza che il benessere psicofisico di tutti, a tutte le età, sia strettamente connesso anche con stili di vita sani e salutari.«L’attenzione alla promozione del benessere all’interno e all’esterno della nostra azienda è sempre stata parte integrante del nostro operato”, ha spiegato Leonardo Delle Foglie, amministratore delegato di Tersan Puglia - In questo momento ci è sembrato necessario intervenire nella promozione del benessere dei nostri ragazzi e dare loro e alle loro famiglie la possibilità di affrontarlo con il supporto guidato degli esperti. Seguendo la nostra vocazione di salvaguardia dell’equilibrio uomo-natura, uomo-ambiente, crediamo che sia necessario puntare anche sull’ecologia della mente, e farlo su ragazzi è particolarmente importante».