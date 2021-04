Ruggero Ricci e Dylan Luppi, da X Factor al nuovo singolo "Saturno e il tuo nome"

MILANO - Due talenti, due voci uniche ed inconfondibili che si intrecciano per dar vita ad un brano che accarezza mente, orecchie e cuore. Dopo aver collezionato importanti feedback e raccolto il successo degli ultimi progetti solisti, Ruggero Ricci (X Factor Italia 2016) e Dylan (X Factor Italia 2020), hanno unito la delicatezza delle loro vocalità e la sensibilità dei loro testi in “Saturno e il tuo nome” (Visory Records), un pezzo che mette in luce non soltanto la loro caratura vocale, ma anche la sensibilità autorale di entrambi.

Il senso profondo di distanza, il bisogno imprescindibile di amare e di amarsi oltre ogni conflitto: questo il punto centrale del brano, lo specchio di una generazione che fatica, spesso anche solo in apparenza, a provare sentimenti puri, reali, che non si limitino esclusivamente alla dimensione virtuale. Per questo è stato scelto il pianeta Saturno, così distante da raggiungere, ma meraviglioso da ammirare, paragonato al nome di una persona che rimane impressa, scolpita, incisa a fuoco nella nostra anima, senza svanire mai – «Anche sotto la grandine, torni come un satellite qui, nella mia mente» -. Una storia d’amore vissuta pienamente, tra alti e bassi: una realtà che si scontra con le difficoltà quotidiane, a cui va a sommarsi la condizione di amare in piena pandemia.Ruggero Ricci (X Factor Italia 2016) e Dylan (X Factor Italia 2020) pubblicano il video del nuovo singolo “Saturno e il tuo nome” (Visory Records).

«“Saturno e il tuo nome” – spiegano Ruggero Ricci e Dylan – è nato con la precisa intenzione di scrivere una canzone in collaborazione; per questo è stato scritto e cantato in parti uguali. Tale soluzione conferisce al brano omogeneità e, dal punto di vista stilistico, denota un continuum musicale ai nostri ultimi lavori solisti».