Sfera Ebbasta: ''Hollywood'' è disco di platino

MILANO - Hollywood, l’ennesima hit contenuta in FAMOSO - l'ultimo album di Sfera Ebbasta uscito worldwide per Island Records - conquista oggi la certificazione di disco platino FIMI/GfK ed è il nuovo singolo in rotazione radiofonica. Il brano prodotto da DIPLO direttamente nella sua villa californiana come testimoniato da alcune memorabili scene di Famoso – The movie, si aggiunge al lungo elenco di brani di Sfera certificati platino dalla FIMI. Sfera racconta così il suo incontro con DIPLO, produttore delle più grandi star della musica internazionale e fondatore del progetto Major Lazer.

“In casa DIPLO ha uno studio pazzesco. La mia idea era fare un pezzo che suonasse un pochino rock perché sapevo che la gente si sarebbe aspettata il pezzo EDM e non volevo essere scontato.” - racconta Sfera - “Mi ha messo questo beat super figo e confesso che ci ho messo un po’ a scriverlo perché è diverso da quello che faccio di solito. Dal patio di casa vedevo la scritta “Hollywood” e ho pensato che forse la cosa più banale potesse non essere così banale in fondo; Hollywood è un simbolo di status, di una vita che adesso mi rende felice”.

Sfera canta “Avevo dei problemi e adesso non ce ne ho più” nel ritornello del brano raccontando l’euforia di trovarsi a vivere un sogno grazie alle rinunce e ai sacrifici necessari per passare da Cinisello alle colline di Los Angeles. Con FAMOSO Sfera ha infranto qualunque record di ascolti di un album nel giorno della sua uscita in Italia, per due settimane consecutive è stato nelle prime 30 posizioni della Top Album Globale di Spotify e tutti i brani contenuti nell’album pubblicato il 20 novembre 2020 hanno ricevuto certificazioni dalla FIMI: Baby e Bottiglie Prive sono doppio disco di platino, Tik Tok e Hollywood disco di platino e Abracadabra, Giovani Re, $€ Freestyle, Male, Gelosi, Macarena, Salam Alaikum, Gangang e 6 AM disco d’oro.

Questi riconoscimenti testimoniano ancora una volta quanto FAMOSO sia uno dei rari dischi italiani riusciti realmente a superare i confini del nostro Paese alzando l’asticella per la musica Italiana nel mondo.