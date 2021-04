'Stop a quota 100 dal 2022'. Draghi presenta il Recovery Plan

ROMA - Mario Draghi presenta il Recovery Plan. Il Consiglio dei Ministri sul Piano di Ripresa e Resilienza è stato convocato per domani mattina alle 10. L'impegno del presidente del Consiglio è 'consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno'.Nella bozza vengono anticipate sei missioni, quattro grandi riforme. Tra tutte le priorità trasversali il sostegno a giovani, donne, Sud. Previste 30 grandi infrastrutture di ricerca e uno di eccellenza per le epidemie. La stima del suo impatto sul Pil "sarà nel 2026 di almeno 3,6% più alto". Stop a quota 100, 228mila nuovi posti per gli asili, accesso snello, semplificazione e digitale per la P.A, la laurea varrà già come esame di Stato. Più gare nei servizi pubblici, 25 miliardi per i treni veloci. Non è prevista la proroga del Superbonus fino al 2023. La supervisione politica del piano sarà a Palazzo Chigi.