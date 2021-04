Verissimo, Marcella Bella e Donatella Rettore: “Adesso non siamo amiche, siamo sorelle''

MILANO - ''Da grandi rivali sul palco a grandi amiche nella vita. Nella loro prima intervista insieme, Donatella Rettore, ospite con Marcella Bella domani a Verissimo, raccontano le loro passate incomprensioni, nate durante un Sanremo del 1986. Marcella confida: “Donatella è una grande provocatrice ed io sono una che s’infiamma in un attimo. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse – prosegue – era un po’ prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock”.

E, a tal proposito, la Rettore aggiunge: “In un’intervista avevo perfino detto che era la Joan Collins di Catania, prendendo a prestito la ricchissima protagonista della serie “Dynasty”.

Dopo anni di antagonismo, però, grazie ad un programma tv si sono ritrovate. Marcella Bella confida: “Nel corso di una trasmissione ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, tanto che poi l’ho invitata a cantare sul palco con me per festeggiare i cinquant’anni della mia carriera. Ora – chiosa – è riuscita addirittura a farmi diventare animalista come lei”.