Striscia la notizia, tapiro d'oro a Diletta Leotta: «Il matrimonio non è saltato e io sono molto felice»

MILANO - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la conduttrice di Dazn e Can Yaman. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé Leotta.«Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business», ha commentato Diletta Leotta a Staffelli, ritirando il Tapiro fuori dallo stadio San Siro di Milano. Per la conduttrice si tratta del sesto Tapiro ricevuto dal Tg satirico.