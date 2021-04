Top 10 migliori procedure consigliate per le spose

Il tuo aspetto e il modo in cui ti presenti al grande evento sono cose che dovrebbero essere portate in primo piano. Mostra la tua bellezza e non dimenticare che a volte prendersi cura della sua immagine è la cosa più essenziale! Le procedure di abbellimento dovrebbero essere un punto importante nell’elenco delle preparazioni per il matrimonio. Di seguito troverai le 10 procedure cosmetiche più importanti e necessarie per la sposa che si rispetta e vuole davvero essere bella al suo matrimonio!



1. Abbronzatura

Se hai scelto un abito bianco, dovresti sapere che sarà davvero bello sul corpo abbronzato. Non aver paura e vai in sicurezza al solarium almeno 3-4 settimane prima della grande festa. Bastano poche sedute perché la tua pelle ottenga un'abbronzatura liscia e bella. Se sei contro la luce ultravioletta, puoi provare un'abbronzatura istantanea con lozioni speciali. Fallo meglio nei saloni specializzati, altrimenti l'effetto potrebbe essere imprevedibile.

2. Massaggio atelicellitico

La tua silhouette è importante e il modo in cui perdi "quei pochi centimetri e chili in più" è altrettanto importante. Quindi, il massaggio anticellulite è una delle soluzioni e in più puoi provare il peeling. Ma non dimenticare di eseguire queste procedure circa un mese prima del matrimonio.

3. Depilazione

La depilazione dovrebbe essere eseguita al meglio 5-7 giorni prima del matrimonio. La depilazione laser o la fotodepilazione dovrebbe essere avviata almeno sei mesi prima della data X. Questo è un processo lungo, ma l'effetto è duraturo.



4. Cura del viso

Il giorno prima del matrimonio si può provare a realizzare una maschera per donare lucentezza alla pelle o varie altre procedure consigliate dai professionisti https://makeup.it/brand/956636/. Non dimenticare di eseguire queste procedure una settimana prima del matrimonio. La pelle impeccabile dovrebbe probabilmente essere una delle priorità principali. Il tuo dermatologo può valutare meglio di te l'attuale condizione della tua pelle e può aiutarti sviluppare una strategia per raggiungere i tuoi obiettivi per quanto riguarda la pelle, sia che si tratti di alleviare le rughe sulla fronte o dell'acne. Sarebbe appropriato un trattamento con retinolo. Questo è un derivato della vitamina A, essenziale per mantenere la pelle sana e l'aspetto giovane. Inoltre, accelera il processo di rigenerazione cellulare e stimola la produzione di collagene.

5. Cura dei capelli



Devi avere un'acconciatura adatta e il maestro che si prenderà cura di te deve sapere in anticipo quali cambiamenti vuoi fare. Se, invece, decidi di tagliare i capelli più corti, è consigliabile farlo 10-15 ore prima dell'evento. In nessun caso la tintura per capelli deve essere lasciata per la vigilia del matrimonio. I capelli dovrebbero essere tinti almeno dieci giorni prima della cerimonia. Un piccolo test è molto essenziale nella situazione in cui la tua pettinatura non corrisponde al vestito o agli accessori scelti. Ecco perché non dimenticare di mostrare allo stilista l'abito in anticipo e rispettivamente gli accessori che intendi indossare nel giorno del tuo matrimonio in modo da sapere con cosa sorprenderti.



6. Massaggio rilassante

Se mancano solo pochi giorni fino al grande evento e senti che sei agitata, è tempo di “coccolarti” con un massaggio rilassante! Inoltre, puoi optare e organizzare una mini-festa nel salone Spa con lo sposo.

7. Sbiancamento dei denti

Sorriso bianco e luminoso adatto all'abito da sposa? Ora è possibile ottenerlo in un'unica seduta di sbiancamento. Ricorda: nei primi giorni dopo questa procedura, non sarai in grado di bere caffè, tè, vino rosso e cibi colorati. Quindi è meglio pianificare un appuntamento dal dentista in 10-14 giorni prima della festa.

8. Correzione sopracciglia

Sai che le sopracciglia possono cambiare il tuo intero aspetto? Quindi la forma delle sopracciglia deve essere in perfetta armonia con la morfologia del tuo viso. Per evitare errori, vai al professionista e aggiusta la forma delle tue sopracciglia 3-4 giorni prima del matrimonio.

9. Manicure e pedicure

Registrati per una sessione di manicure e / o pedicure 2-3 giorni prima della cerimonia. Le tue unghie dovrebbero essere impeccabili! Queste procedure sono un attributo importante come l’abito da sposa e il bouquet. La sposa è un simbolo di purezza e tenerezza, per questo sono preferite le tonalità chiare: bianco, crema, lilla, pesca, rosa.

10. Trucco di prova

Un truccatore professionista sarà sicuramente interessato dell'abito da sposa. Perché, secondo le regole dell'armonia, se l'abito è voluminoso, un professionista consiglierà un'acconciatura sobria, con dettagli minimi, enfatizzando principalmente il viso. Se, tuttavia, l'abito si distingue per una silhouette laconica, sarà adatta un'acconciatura più “complicata”. Tieni presente che ogni maestro ha il suo stile e per scoprire se lo specialista scelto è giusto per te, devi fare una prova di trucco. Ciò esclude qualsiasi "sorpresa" riguardante la tua immagine del matrimonio.