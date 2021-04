Usa: 300 milioni di vaccini in surplus entro fine luglio

STATI UNITI - Gli Usa avranno probabilmente un surplus di “almeno 300 milioni di dosi” di vaccini anti Covid entro fine luglio: lo scrive il Washington Post citando un rapporto del Duke Global Health Innovation Center. Le nuove stime arrivano mentre salgono le pressioni su Biden per un’equa distribuzione vaccinale nel mondo. Oxfam ha diffuso una lettera aperta in cui oltre 100 ex capi di Stato e premi Nobel gli chiedono di cancellare le norme sulla proprietà intellettuale sui vaccini e “mettere il diritto collettivo alla sicurezza per tutti davanti ai monopoli commerciali di pochi”.