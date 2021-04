Webinar: 'Intelligenza artificiale e cyber security: le buone pratiche italiane nel mondo'

BARI - ITALIA - "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CYBER SECURITY le buone pratiche italiane nel mondo" è il webinar organizzato e promosso martedì 27 aprile 2021 dalle 16 alle 17 dalla Società Italiana di Intelligence - SOCINT e dalla Global Professionals for Artificial Intelligence - GP4AI, associazione interprofessionale multidisciplinare.

Il webinar si potrà seguire registrandosi gratuitamente sulla piattaforma Zoom al seguente link

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIld-qqqDIqHNcr5-DYbma7d0Ij-3UDh6Qz

Introduce e modera i lavori

la dottoressa Milly Tucci founder di Ingreen e Alumna Ivlp del Dipartimento di Stato USA

Apre i lavori il il Professor Antonio Felice Uricchio⁩ Presidente dell'ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Magnifico Rettore Emerito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Seguono i saluti istituzionali del Prof. Nicola Fortunato, Presidente della Società Italiana di Intelligence SOCINT, Sezione Puglia, dell'avvocato Claudio Caldarola Presidente della GP4AI, componente della Commissione Informatica istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Bari e della dottoressa Cristina Di Silvio, delega GP4AI alle Relazioni istituzionali Internazionali, Regional Director for the Capital City of Rome U.S.F.T.I. - United States Foreign Trade Institute, recentemente insignita in Campidoglio del prestigioso Premio culturale internazionale Cartagine 2.0 Sezione Impegno Sociale Nazionale e Internazionale.

Tra i prestigiosi panelist interverranno il dott. Fabio Agostini⁩, Contrammiraglio Comandante operazione EUNAVFOR MED - IRINI della Marina Militare Italiana, il dott. Pietro Chiofalo⁩

dell'Istituto Lodo Arbitrale & Advisory Board, rappresentante d'Interessi presso la Camera dei Deputati, la Prof.ssa Annita Larissa Sciacovelli, vice Presidente GP4AI esperta in cybersecurity, prof. aggr. di diritto dell'Unione europea UNIBA, il dott. Michele De Gasperis⁩, fondatore e Presidente dell'Istituto Italiano OBOR One Belt One Road Italia, Cina, l'Avv. Silvia Sticca⁩, delega GP4AI in Cooperazione Giudiziaria Transnazionale, Assistente di Studio presso il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Chiude i lavori il dott. Massimo Cugusi amministratore unico Touche Consulting Middle East

Diretta live esclusivamente per i primi 100 iscritti

(successivamente sui canali online SOCINT, GP4AI, U.S.F.T.I.)