Zambia, piloti distratti: Boeing atterra nell'aeroporto sbagliato in costruzione

Per motivi ancora inspiegabili è finito per atterrare all'aeroporto sbagliato. Doveva atterrare all'aeroporto Simon Mwansa Kapwepwe, l'aeroporto internazionale attualmente utilizzato a Ndola. L'aereo è invece atterrato all'aeroporto internazionale di Copperbelt, che è il nuovo aeroporto di Ndola, in fase di completamento, ma non ancora aperto. Questo aeroporto si trova a 12 chilometri di distanza di quello vecchio e su una pista corta la metà. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i membri della cabina di pilotaggio, solo un atterraggio improvviso e una brusca frenata. Dopo essere stato informato del loro errore, i piloti sono entrati di nuovo in pista e sono decollati verso l'aeroporto giusto. Un secondo Boeing 737-800 etiope ha quasi commesso lo stesso errore due ore prima.





Questa storia è ancora più strana, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Un pilota di un gruppo di aviazione africana su Facebook riferisce che un altro aereo della Ethiopian Airlines ha quasi commesso lo stesso errore due ore prima. Il volo Ethiopian Airlines ET871 doveva operare da Addis Abeba, Etiopia, a Ndola, Zambia, lo stesso giorno (4 aprile), ma due ore prima. Il volo è stato operato da un Boeing 737-800 di cinque anni registrato ET-AQP. Secondo il pilota, questo aereo ha fatto un giro sull'aeroporto in costruzione prima di volare all'aeroporto corretto. Ecco le riprese video dell'aereo in rullaggio in aeroporto con tutti i lavoratori edili sorpresi, visto che l'aeroporto non è ancora aperto.





NDOLA - I piloti si distraggono e il Boeing 737 -800 atterra nell’aeroporto sbagliato ancora in fase di costruzione. Non una scena da film comico ma un fatto accaduto domenica 4 aprile. Il volo Ethiopian Airlines Cargo ET3891 era partito da Addis Abeba, in Etiopia, ed era diretto a Ndola, in Zambia. Il volo è stato operato da un Boeing 737-800 di 18 anni registrato ET-AYL, entrato a far parte della flotta di Ethiopian Airlines solo la scorsa settimana (l'aereo in precedenza ha volato per Pegasus Airlines, ed è stato poi trasformato in un cargo).