"Amy Winehouse At The BBC", esce oggi la raccolta delle sue indimenticabili performance

Un nuovo cofanetto per non dimenticare la grande e inimitabile Amy Winehouse. Esce oggi "Amy Winehouse At The BBC", una raccolta disponibile in 3LP e 3CD che racconta le molte straordinarie esibizioni di Amy, probabilmente il più grande e genuino talento emerso nella musica britannica negli ultimi decenni. Per la prima volta questa versione aggiornata offre versioni solo audio delle canzoni presenti in "A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland" e "BBC One Sessions Live at Porchester Hall.

Questa raccolta cattura il rapporto forte e duraturo che Amy ha avuto con la BBC ed è un'ulteriore prova di quanto fosse un'artista straordinariamente talentuosa, completamente originale e davvero coinvolgente.

"Amy Winehouse At The BBC" include le prime session alla BBC Radio, la musica delle sue esibizioni televisive, nonché gemme, rarità, cover uniche e versioni dal vivo di brani ormai classici come "Frank" e "Back To Black". Nella confezione è incluso anche un libretto di 20 pagine illustrato con fotografie rare. Il Disco 1 è una selezione di registrazioni scelte dal conduttore televisivo, cantautore e musicista Jools Holland. Nel Disco 2 ci sono ben 14 canzoni del periodo 2004 al 2009. Il Disco 3 presenta le esibizioni delle memorabili session di Amy alla Porchester Hall.

Questa raccolta è il giusto tributo alla sua impareggiabile abilità artistica, al talento fenomenale e alla sua forza straordinaria come autrice, cantante e interprete di classici.