Bari, sabato Decaro all’inaugurazione della tensostruttura della Cri Italiana per tamponi rapidi anticovid nella stazione centrale

BARI - Sabato 15 maggio, alle ore 10, il sindaco di Bari Antonio Decaro interverrà all’inaugurazione della tensostruttura CRI che nei prossimi mesi ospiterà il progetto “Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities” presso la stazione centrale di Bari (zona piazzale Ovest).La Croce Rossa Italiana, infatti, dopo aver avviato a metà aprile l’attività su Roma e Milano, ha deciso di estenderla ad altre dieci città italiane, fra cui Bari.L’attività si protrarrà per tutta la stagione estiva e rappresenterà un valido strumento sia per aiutare coloro che non possono sottoporsi a test di questo tipo per motivi economici, sia per supportare, al meglio e nel rispetto delle regole, i movimenti di persone legate ai flussi turistici.Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare le capacità dei Paesi europei di tracciare il Covid-19 attraverso l’incremento del numero di tamponi rapidi effettuati gratuitamente. I costi sono sostenuti dalla Croce Rossa Italiana grazie al contributo della Commissione Europea (Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza alimentare) che, attraverso un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) effettuate dalle rispettive Società Nazionali della Croce Rossa.