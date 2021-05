Casartigiani: «bene le misure del Comune, ora si lavori insieme ai bandi»

BARI - Casartigiani esprime apprezzamento per le risorse investite dall'amministrazione Melucci a sostegno delle imprese messe a dura prova dall'emergenza sanitaria.«Ringraziamo il sindaco e tutta la giunta comunale per l'impegno. Riuscire a garantire un aiuto economico al tessuto produttivo cittadino è un segnale importantissimo. - commenta il segretario provinciale di Casartigiani Stefano Castronuovo - Le restrizioni rese necessarie per limitare i contagi hanno inferto un colpo durissimo alla imprese che ormai sono sfinite. I ristori del Governo poi, si sono rivelati insufficienti a sanare le gravi perdite economiche. L'intervento del Comune di Taranto - prosegue Castronuovo - viene quindi accolto con fiducia dalla nostra associazione».Gli incontri promossi da Casartigiani con l'amministrazione, svolti nei mesi scorsi, hanno consentito all'ente comunale di comprendere le criticità delle misure statali e le difficoltà che le imprese vivono da un anno a questa parte ed intervenire con aiuti ad hoc. Sarà importante adesso, a detta dell'associazione, proseguire su questa strada e continuare a lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi sperati.«Apprezziamo gli sforzi e le finalità della giunta, ma siamo in attesa di leggere nel dettaglio i bandi. -commenta il segretario provinciale - Ci aspettiamo un incontro tra associazioni di categoria, assessori e dirigenti del Comune per definire insieme i requisiti di accesso ai finanziamenti messi in campo».Ed aggiunge: «I nostri artigiani, nonostante le restrizioni, hanno continuato a sostenere ingenti spese. Bene quindi l'erogazione di contributi per rimborsarli per i tributi locali versati nel periodo di emergenza, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale o per adeguarsi alle disposizioni anti-covid».Il pacchetto di misure da quasi 3 milioni di euro per favorire la ripartenza post pandemia, «è sicuramente un'ottima iniziativa. È apprezzabile la volontà dell'amministrazione di venire incontro alle imprese ma è importante che il comune tenga conto, nella stesura dei bandi, delle categorie che non hanno beneficiato di alcun aiuto economico in tutti questi mesi, e ancor di più quelle colpite da provvedimenti comunali, come i titolari degli shop h24», segue Fabrizio Camera, coordinatore della categoria del commercio per mezzo di distributori automatici.A detta dell'associazione, «è auspicabile un confronto per garantire misure efficaci e concrete e contribuire alla sopravvivenza dell'imprenditoria locale. Casartigiani Taranto – conclude Castronuovo - continuerà quindi a farsi portavoce delle istanze delle imprese artigiane affinché vengano previste forme di agevolazioni per superare la crisi ed evitare il tracollo».