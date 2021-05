Basket, il San Severo sconfitto dall'Orzinuovi per 87-79

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata della poule salvezza di A/2 di basket maschile il San Severo perde 87-79 fuori casa contro l’Orzinuovi. Primo quarto, Hollis 9-6 per i lombardi. Ogide impatta per i pugliesi, 9-9. Contento, tripla il San Severo prevale 19-18. Secondo quarto, Negri 21-19 per i lombardi. Spanghero, 40-30. Miles, l’Orzinuovi si impone 43-36. Terzo quarto, Mastellari 49-40 per i lombardi. Galmarini, 57-45. Miles, l’Orzinuovi trionfa 66-59. Quarto quarto, Ikangi tiene in gara i pugliesi, ma 70-64 per i lombardi. Spanghero, 80-74 per la squadra avversaria.

Clarke mantiene in corsa la squadra allenata da Luca Bechi, però 80-76 per i lombardi. Di nuovo Spanghero, l’ Orzinuovi vince questo quarto e 87-79 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. Migliori marcatori, nei pugliesi Clarke 19 punti e Ikangi 17. Nell’Orzinuovi Hollis 26 punti e Miles 21. Nella quarta giornata il San Severo giocherà sabato 8 Maggio alle 17 in casa col Capo d’Orlando.