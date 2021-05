Calcio femminile, Serie A: la Pink Bari retrocede in serie B

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciannovesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 3-1 fuori casa contro la Fiorentina e retrocede in Serie B. Nel primo tempo al 28’ la svedese Emelie Helmvall delle pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 45’ le toscane sbagliano un rigore concesso per un fallo di Debora Novellino su Margherita Monnecchi. Daniela Sabatino si fa parare il tiro dalla portiera Rebecca Di Fronzo. Nel secondo tempo al 7’ la Fiorentina passa in vantaggio con Daniela Sabatino, tiro di destro su cross della danese Frederikke Thogersen.

Al 29’ raddoppia Daniela Sabatino, tiro di sinistro su passaggio della scozzese Lana Clelland. Al 38’ Martina Zanoli realizza la terza rete della Fiorentina con un cross a rientrare. Al 43’ la Pink Bari segna con Emelie Helmvall, tiro al volo. Netta sconfitta per la Pink Bari. E’ ultima in classifica da sola con 3 punti. La Juventus vince 6-1 in casa con la Florentia San Gimignano ed è prima a 57 punti. Resta in corsa per lo scudetto il Milan che pareggia 0-0 in trasferta con la Roma ed è secondo a 49 punti. Il Napoli supera 5-0 in Campania il San Marino. Il Sassuolo si impone 4-0 a Verona. L’ Inter pareggia 3-3 in casa con l’Empoli. Nella ventesima giornata la Pink Bari giocherà sabato 8 Maggio alle 15 in trasferta contro il Sassuolo.