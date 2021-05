Basket, Play Off: l'Happy Casa Brindisi perde in casa con la Virtus Bologna

(Credits Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima gara della semifinale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 73-66 in casa con la Virtus Bologna. Primo quarto, Gamble 6-2 per gli emiliani. Abass, 9-4. Perkins tiene in gara i pugliesi, ma 11-6 Virtus. Thompson impatta per l’ Happy Casa, 11-11. Teodosic, 14-11 per gli emiliani. Ancora Teodosic, 17-14. Bologna prevale 17-16. Secondo quarto, Teodosic 20-16 Virtus. Hunter, 22-18. Alibegovic, 24-18. Adams, 26-20. Ancora Abass, 30-22.

Willis mantiene in partita l’ Happy Casa, però 30-25 Virtus. Alibegovic, Bologna si impone di nuovo 32-29. Terzo quarto, Gamble 34-29 Virtus. Ricci, 36-33. Thompson, 37-36 Happy Casa. Bostic tripla, 42-36. Thompson, 44-39. Teodosic, 45-44 per gli emiliani. Belinelli, 48-45. Ancora Belinelli, 51-47. Bologna trionfa 53-50. Quarto quarto, Hunter 55-52 Virtus. Teodosic, 57-54. Belinelli, 67-52.

Di nuovo Belinelli, 67-58. Alibegovic, 70-58. Teodosic, 73-61. La Virtus Bologna vince questo quarto e 73-66 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Willis 15 punti e Thompson 12. Negli emiliani Teodosic 24 punti e Belinelli 16. Nella seconda gara dei quarti di finale dei play off scudetto l’ Happy Casa Brindisi giocherà domani sera alle 20,45 in casa con la Virtus Bologna.