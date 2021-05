Come vedere il Campionato di Serie A in streaming

Una delle soluzioni più complete è NOW TV di Sky, che permette di guardare 7 partite su 10 per ogni turno della Serie A, oltre alle partite di Champions League, Europa League e alcuni tra i più noti campionati esteri quali la Bundesliga tedesca e la Premier League inglese.



Il servizio è slegato da Sky ed è possibile disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento senza alcun vincolo contrattuale.



Con NOW TV, le partite si possono vedere su computer, tablet, smartphone, PlayStation, Chromecast, XBOX, Smart TV e sui dispositivi dedicati ovvero NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.



Un'altra opzione è rappresentata da Sky Go. Chi è già cliente Sky e ha attivato il pacchetto SKy Calcio può utilizzare Sky Go online per vedere le partite dal computer o scaricando l'applicazione per dispositivi Android e iOS.



Dove vedere il Campionato di Serie A in streaming nel triennio 2021-2024



Se, fino ad oggi il servizio di streaming DAZN offriva la possibilità di guardare 3 partite per ogni turno del Campionato di Serie A, dalla prossima stagione calcistica 2021-2022 e fino al 2024, la piattaforma ha ottenuto, con l'appoggio del partner TIM, i diritti della Serie A e raccoglie l'eredità di Sky.



Potrà, così, trasmettere tutte le 10 partite in programma in ogni giornata del massimo Campionato italiano, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.



Gli abbonati a DAZN avranno la possibilità di seguire la Serie A sia su Smart Tv che garantiscono la possibilità di sfruttare la connessione internet sia in streaming sui computer e sui dispositivi mobili.



In alternativa alla Smart TV sarà possibile sfruttare le chiavette Amazon Fire Stick TV, Chromecast, XBOX e PS4 oppure collegare il pc alla TV.



Disponibile anche l'app DAZN per smartphone.

Per tutti gli appassionati di calcio, seguire settimanalmente le partite della propria squadra del cuore e del massimo Campionato italiano è un appuntamento imperdibile.Se in passato era prassi affidarsi alla cara vecchia radio oppure allo schermo della tv, oggi con l'avvento di internet la situazione è cambiata e guardare le partite in streaming è ormai assodato.Vediamo allora più nel dettaglio come e dove godersi lo spettacolo della Serie A da adesso fino alle prossime stagioni.Appare quasi banale dirlo ma il primo aspetto di cui tenere conto per guardare la Serie A in streaming è quello della connessione internet che deve poter garantire un'elevata capacità di trasmissione per evitare che il segnale salti proprio sul più bello.Diventa allora molto importante dotarsi di una connessione adsl performante valutando grazie a ComparaSemplice le varie offerte adsl presenti sul mercato per sottoscrivere quella più adatta alle proprie esigenze tra le proposte dei migliori provider internet presenti sul mercato e in base alla copertura della propria zona.Le ultime concitate giornate del Campionato di Serie A 2020-2021 possono essere viste in streaming secondo le seguenti modalità.