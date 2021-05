- Al termine di una vibrante sessione di qualifiche per il Gran Premio di Spagna, in programma domenica 9 maggio 2021 sul circuito di Jerez, Lewis Hamilton su Mercedes conquista la centesima pole position della sua carriera. Il sette volte campione del mondo precederà nella griglia di partenza, per la sua seconda pole stagionale, la Red Bull di Verstappen e l'altra Mercedes di Valterri Bottas. Quarto crono per la Ferrari di Leclerc con alle spalle l'Alpine di Ocon.