ROMA — Sui 338.436 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in Italia sono emersi nuovi 10.176 positivi al coronavirus. I guariti sono 17.394, 224 i morti. Si liberano 42 posti letto nelle terapie intensive e scendono anche i ricoveri (-532). Il tasso di positività è al 3,0% (-0,2%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono 23.162.051.Non si arresta intanto l’ondata di contagi da coronavirus in India. L’ultimo bollettino segnala 401.078 nuovi casi nelle ultime 24 ore, e 4.187 decessi. Sono 21,8 milioni adesso i contagi dall’inizio della pandemia, mentre il bilancio delle vittime è ormai vicino a quota 240mila.