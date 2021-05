Federico Paciotti torna con il nuovo singolo ''Ho bisogno di credere''

(Foto Ufficio Stampa)

ROMA - S'intitola ''Ho bisogno di credere'' il primo singolo che anticipa il prossimo album d'inediti di Federico Paciotti dal titolo Pensieri Leggeri (Edizioni Sugar/Suvini Zerboni - Distribuzione Believe) in previsione per l’autunno 2021.

Pensieri leggeri è una collezione di arie classiche contemporanee composte dal Maestro Claudio Dall’Albero. Il brano Ho bisogno di credere, scritto nel testo e interpretato da Federico Paciotti, sottolinea l’importanza di non perdere la speranza specialmente in un periodo critico come quello che stiamo attualmente vivendo.

Paciotti interpreta interamente l’album con alcune collaborazioni importanti della scena classica internazionale, tra cui Ramon Vargas e il soprano Sumi Jo.

Il video di Ho bisogno di credere, con la regia di Giulio Bottini, trova Federico Paciotti in una suggestiva location, accompagnato al piano dal pianista Simone Rocchi mentre interpreta con grande intensità e presenza scenica questo brano fortemente evocativo. Un racconto attraverso la voce vera e potente di Federico Paciotti, che ci trasporta in un crescendo di emozioni sonore e visive.

“Ho bisogno credere a un amore importante, ho bisogno di vivere un amore per sempre, perché dentro una lacrima nascondi il sogno più grande”. La malinconia come sentimento di scoperta. “Quando ti accorgi che sei solo nel letto e ti senti bruciare nel profondo del petto” . “Ho bisogno di crescere ma senza rimpianti”

C’è qualcosa che ci tiene così attaccati alla vita “perchè “dentro a un sorriso nascondi il dono più grande”.

Federico Paciotti (Roma, 1987) è un tenore e chitarrista cresciuto con la passione per il rock e con un cuore aperto al mondo lirico, inizia la sua carriera a soli 13 anni con il gruppo pop Gazosa, vincitori di Sanremo 2001 nella categoria “Nuove Proposte”.

Si perfeziona poi in canto lirico, iscrivendosi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, dove si diploma come tenore. Negli anni ha collezionato importanti collaborazioni con musicisti, produttori quali: Steven Mercurio, Sumi jo, Ramon Vargas, Marco Frisina, Tomomi Nishimoto, Rolando Nicolisi, Celso Valli, Simone Benyacar, Carly Paoli, Andrea Griminelli, Kerry Ellis, Giovanni Allevi e tanti altri.

Nel 2016 esce in digitale il suo primo album “Rosso Opera”, raggiungendo la vetta della classifica Classica su iTunes e rimanendo per diversi giorni nella Top 30 generale. Durante la sua carriera ha la possibilità di salire sui i palcoscenici più ambiti del mondo : dall'Arena di Verona, alla Cadoghan Hall di Londra, passando per la Lotte Tower di Seoul e la Central Concert Hall di Astana.

Nel giugno 2020 ha composto, cantato, arrangiato e mixato il singolo "Life is a Miracle" che è stato poi masterizzato da Greg Calby allo Sterling Sound di New York. Il singolo, con il soprano Sumi Jo e il pianista Giovanni Allevi, è stato pubblicato da Universal Music Asia e Sugar Music.