Ogni Mattina, le rivelazioni di Santo Pirrotta: ''Garko, Bouchet e Oxa al Grande Fratello Vip''

MILANO - Gabriel Garko, Barbara Bouchet e Anna Oxa potrebbero far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Questi i tre nomi rivelati dal giornalista Santo Pirrotta nel programma ‘Ogni Mattina’ (TV8)condotto da Adriana Volpe. I tre Vip sarebbero in trattativa per la prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Tra gli altri scoop lanciati dal giornalista, la presunta gravidanza di Barbara Berlusconi in dolce attesa di un maschietto. Per la figlia di Silvio Berlusconi si tratta del quinto figlio maschio.

Profumo di fiori d'arancio, invece, per l'attrice Miriam Leone. Santo Pirrotta “sgancia la bomba”: l'attrice si sposerà a settembre con Paolo Carullo, manager e musicista. I due starebbero già organizzando le nozze.

Dalla musica alla tv: Laura Pausini sta lavorando a una docufiction su sé stessa. “Il progetto - ha precisato Pirrotta - è una produzione Netflix”.