Recovery Plan: Decaro annuncia esenzioni e assunzioni

- Esenzione dal pagamento di quelle tasse, quali TARI e TOSAP, per tutte quelle attività che devono ripartire. E' con un pizzico di soddisfazione che Antonio Decaro ha annunciato alla stampa, nella serata di lunedì 3 maggio 2021, al termine del lungo colloquio svoltosi presso Palazzo di Città con il Ministro agli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, le richieste avanzate da Anci per il sostegno alle attività economiche. Inoltre, nella doppia veste di presidente dell'ANCI e di sindaco di Bari, Decaro ha anche anticipato che sarà varato in piano di assunzioni temporanee, limitato al periodo di attuazione del Recovery Plan.