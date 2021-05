Tornano le crociere a Bari con Costa Luminosa

BARI – Bari torna ad accogliere le crociere con l’arrivo di Costa Luminosa, nave di Costa Crociere che è attraccata oggi, nel primo pomeriggio, in porto. Costa Luminosa è la seconda nave della compagnia italiana a riprendere a operare nel 2021, su un totale di quattro previste per la prossima estate, e la prima in assoluto a riprendere le crociere nel Mar Adriatico e in Grecia.Sino a metà novembre 2021, Costa Luminosa farà scalo a Bari ogni lunedì, per un totale di 27 crociere, nell’ambito di un itinerario di una settimana che prevede soste in quattro splendide destinazioni greche, Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia, e a Trieste. Dal 2 luglio la presenza Costa a Bari raddoppierà grazie all’arrivo di Costa Deliziosa, la terza nave Costa a tornare in servizio, che farà scalo ogni venerdì sino a fine anno, offrendo crociere di una settimana, dirette sempre in Grecia.“E’ un grande piacere per noi poter tornare finalmente a Bari, una destinazione che ha sempre riscosso grande successo nei nostri programmi. Con Costa Luminosa riportiamo le crociere anche nel Mar Adriatico, facendo ripartire un settore di grande rilevanza per l’economia locale” - ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. “E’ un segnale importante di ritorno graduale alla normalità, che sarà rafforzato ulteriormente a inizio luglio, quando arriverà a Bari anche Costa Deliziosa, ripristinando quasi completamente la nostra offerta nel Mediterraneo orientale”.“Con l'arrivo di Costa Luminosa nel porto di Bari inauguriamo non solo il calendario crocieristico 2021 ma anche la ripresa e la ripartenza delle crociere. Non lesiniamo sforzi per spingere ed implementare il traffico crocieristico nei nostri porti, sia perché contribuisce in maniera decisiva alla ripresa economica del Paese, dopo la pandemia, sia per le rilevanti ricadute in termini di promozione del territorio. A breve, saremo in grado di ospitare i crocieristi nel nuovo terminal che realizzeremo sulla banchina 10 del porto; una struttura avveniristica che costituirà un ulteriore e rilevante appeal per un porto già altamente competitivo e infrastrutturato" – ha dichiarato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi.Le procedure sanitarie e di sicurezza delle navi Costa sono state rafforzate grazie all’adozione del Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano e ogni volta che si scende e si rientra in nave, o che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.Relativamente all’esperienza di vacanza, gli ospiti potranno apprezzare alcune novità, tra cui un programma di escursioni totalmente rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per gli ospiti Costa, e nuove proposte di menù, con i piatti legati località toccate dall’itinerario.Costa Luminosa è la seconda di un totale di quattro navi che opereranno per Costa nell’estate 2021, offrendo crociere nel Mediterraneo. Il 1° maggio è ripartita da Savona l’ammiraglia Costa Smeralda, che sta proponendo un itinerario dedicato all’Italia. Il 26 giugno sarà la volta di Costa Deliziosa, sempre per crociere di una settimana in Grecia. Il 4 luglio sarà il giorno della ripartenza di Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino, che offrirà un itinerario di una settimana in Italia. In concomitanza con il ritorno di Costa Firenze, dal 3 luglio Costa Smeralda tornerà su itinerari internazionali, con crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna.