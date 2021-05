Strage di Capaci, il ricordo del 23 maggio a Bari

BARI - Domenica 23 maggio l’amministrazione comunale ricorderà il 29° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, con la deposizione di corone d’alloro, durante la mattinata, nei luoghi della città dedicati al ricordo dei martiri di questo tragico evento che ha segnato, al contempo, il risveglio della coscienza civile in tutto il Paese.Nel pomeriggio, invece, alle 17.58, l'ora in cui il 23 maggio del ’92 esplose l’ordigno, il sindaco Antonio Decaro osserverà un minuto di silenzio all’ingresso di Palazzo di Città.Di seguito il programma completo degli appuntamenti, che avverranno alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale:ore 10deposizione corona d’allorogiardino Francesca Morvillo (sito tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente) Ines Pierucci - assessora alle Cultureore 10.15deposizione corona d’allorovia Falcone e Borsellino Vito Lacoppola - assessore al Patrimonioore 10.45deposizione corona d’allorovia Rocco Dicillo (presso l’aiuola dove è ubicata la targa “Per non dimenticare”) - Carbonara Grazia Albergo - presidente Municipio IVore 11deposizione corona d’alloro“Albero Falcone” - giardino Peppino Impastato a Catino Carla Palone - assessora allo Sviluppo Economicoore 17.58minuto di silenzio Palazzo di Città Antonio Decaro - sindaco di Bari.